الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية تشكر مصر على مساعدتها فى عملية إجلاء المواطنين الروس من غزة

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن امتنانه للسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، لمساعدة القاهرة في عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.


وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان لها عقب اجتماع عقد بناء على طلب السفير المصري حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، ناقشا قضايا التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي النشط والتنسيق في الأمم المتحدة والهياكل الدولية الأخرى".

وأضافت الخارجية أنه خلال المحادثة، تم التركيز بشكل أساسي على تطورات الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الإنساني الكارثي، كما أعرب النجاري عن امتنانه للمساعدة المقدمة لضمان المغادرة الآمنة لمواطني القطاع.

وتم تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية بالتعاون مع دبلوماسيين، حيث وصلت الأحد، أول طائرة للمجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

هذا وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة التي تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء أمس الثلاثاء، من العاصمة المصرية القاهرة إلى موسكو.

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