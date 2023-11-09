الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: جهود إحياء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب لم تسفر عن نتائج حتى الآن

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن جهود الأمم المتحدة لإعادة إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، لم تسفر عن نتائج حتى الآن.
وأضاف لافروف- في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان، بشأن إحياء مبادرة الحبوب في البحر الأسود، دائما ما تبوء بالفشل"، مشددا على ضرورة إلغاء الغرب لجميع الإجراءات والقيود غير القانونية المفروضة على القطاع الزراعي الروسي بأكمله.

وانسحبت روسيا، في شهر يوليو الماضي، من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب، ومنذ ذلك الحين شنت موسكو أكثر من هجوم على الموانئ ومنشآت التخزين الأوكرانية، وتقول كييف إنها دمرت مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب.

وتقول روسيا، إنها انسحبت من الاتفاق؛ لأن الحبوب لم تكن تصل للدول الأكثر فقرا، ولأن صادراتها من الحبوب والأسمدة ظلت تواجه عوائق.

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