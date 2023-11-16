استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وجيبوتى بتصفيات كأس العالم

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر وجيبوتى، في السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية المُكلفة بتأمين اللقاء، فرقًا أمنية لتأمين المباراة، ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وتوفير أجواء آمنة للجميع.

وتعمل الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية على تأمين طاقم التحكيم المكّون من الجنوب إفريقي ألفريد شافاني، ويعاونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

تشكيل المنتخب في مواجهة جيبوتي

واستقر البرتغالي روى فيتوريا، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة جيبوتي، وضمَّ العناصر التي يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد حمدي، ومحمد عبدالمنعم، وعلي جبر، ومحمد هاني، وفي وسط الملعب محمد النني، وإمام عاشور، وطارق حامد، وفي الهجوم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

والتقى المنتخبان مرتين من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصري الفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

وفي مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه.

وتنقل قناة أون تايم سبورت، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.