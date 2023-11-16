الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

تشكيل منتخب مصر المتوقع
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المشوار الإفريقي المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب جيبوتي، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع 

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: محمد النني – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 

ستُذاع مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

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منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جيبوتى

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نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. ومواعيد المباريات

ويسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق انطلاق جيدة في التصفيات الإفريقية، في إطار هدفه للمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وكذلك الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو، جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا وغينيا.

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