الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميًا.. موعد استلام التابلت 2024 بشريحة SIM في المدارس

التابلت المدرسي
التابلت المدرسي

موعد استلام التابلت 2024.. زادت معدلات الاستعلام والبحث من آلاف الطلبة والطالبات في المدارس الثانوية بمختلف محافظات مصر، عن موعد استلام التابلت 2024، وذلك لشرح ومتابعة المناهج الدراسية في مختلف المواد الدراسية ضمن خطة تطوير التعليم قبل الجامعي من خلال إستخدام الأساليب الحديثة ومنها الأجهزة اللوحية، وفى إنتظار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد استلام التابلت المدرسي.

رسميًا.. موعد استلام التابلت 2024 بشريحة SIM في المدارس 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد استلام التابلت 2024 بشريحة SIM في المدارس.   

موعد استلام التابلت 2024 

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك وثريد، عن موعد استلام التابلت 2024 في مختلف مدارس المحافظات سواء الحكومية والخاصة أو اللغات، وذلك في سبيل زيادة قدرة الطلبة والطالبات على فهم واستيعاب المناهج الدراسية لصفوف المرحلة الثانوية.

موعد استلام التابلت 2024 بالمدارس

كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداد كافة مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر، وذلك لتحديد موعد استلام التابلت 2024 بالمدارس، لجميع الطلبة والطالبات المقيدين في الصف الأول الثانوي، وذلك استعدادا لأداء امتحانات نصف العام الدراسي خلال شهر يناير من العام المقبل، وفقًا للخريكة الزمنية المحددة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2024.

مواصفات وموعد استلام التابلت 2024 

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد استلام التابلت 2024 وكافة المواصفات الفنيه للجهاز اللوحى والمميز بتصميم حديث.

حيث تستعرض "الدستور"، أهم مميزات التابلت المدرسي، والذى يتضمن بشاشة واضحة ومرنة لتسهيل الرؤية.

كما يزن التابلت المدرسي 525 جراما لتسهيل حمله والتنقل به.

بينما الأبعاد تبلغ طول 10 سم وعرض 8 سم، مع إتاحة إستخدام شريحة اتصال ورسائل قصيرة SIM.

موعد استلام التابلت 2024 الثانوية العامة 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان موعد استلام التابلت 2024 بجميع مدارس مصر الثانوية، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري، تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم،  والاستعداد لأداء امتحانات نصف العام الدراسي في مديريات التربية والتعليم، مع تحديد كافة إجراءات استلام التابلت المدرسي الجديد.

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تعليمات لطلاب الصف الثانى الثانوى العام بشأن أجهزة التابلت

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"التعليم" تطالب بتسجل بيانات التابلت التعليمي لطلاب أولى وثانية ثانوي فور استلامه

في النهاية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم التابلت المدرسي لصفوف الثانوى العام في جميع مدارس الجمهورية، وذلك خلال شهر نوفمبر الحالى استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي يناير المقبل.

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