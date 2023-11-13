"التعليم" تطالب بتسجل بيانات التابلت التعليمي لطلاب أولى وثانية ثانوي فور استلامه

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الثانوية والمديريات التعليمية بمراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيمين على قوات البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس، وفقا لسجلات شئون الطلاب ومراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التي التعلم الجميع طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي.

كما ناشدت بتسجل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فور استلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني وطلاب الثاني الثانوي بضرورة القيام بسداد قيمة التأمين على التابلت الخاص، وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي والتى سوف تنطلق فى 14 يناير المقبل، وقررت الوزارة أن تكون الإمتحانات إلكترونية.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لموقع الدستور أن الوزارة سوف تعمم خطاب على جميع المديريات خلال الايام المقبلة من أجل الامتحانات والعمل على الاستعداد لها، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أن هذا الخطاب الرسمى سوف يشمل آليات عقد أمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل إلكترونى، مؤكدو المصادر خلال تصريحاتها أن الوزارة سوف تنبه على جميع المدارس بأن الامتحانات تكون فى مستوى الطالب المتوسط وأيضًا تكون جميعها من داخل المنهج وأى سؤال سوف يكون من خارج المنهج سوف يتم محاسبة واضعه.

وعن آليات الامتحان وشكلها قالت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، كما تعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع طبقا للجدول الذي تعلنه المديريات فى بداية شهر يناير لعام 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤، وبدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.