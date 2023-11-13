الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القومي للحوكمة يناقش مع المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد التعاون المستقبلي

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف

اجتمعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مع علي بن سباع المري، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، للوقوف على موقف التعاون الحالي بين المعهد والكلية، وكذا مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين، وذلك على هامش تدريب الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" لعدد 30 قيادي يمثلون 12 جهة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقر الكلية بالإمارات.

txt

“القومى للحوكمة” يعقد ورشة عمل حول "ميثاق المواطن" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

التعاون بين مصر والإمارات

وقالت د. شريفة شريف إن البرنامج يأتي في إطار العلاقات القوية بين مصر والإمارات، وفي ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، موضحة أن البرنامج يستهدف القيادات بالجهاز الإداري للدولة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

"القومي للحوكمة" يطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

دورات تدريبية في الحوكمة

وأوضحت شريف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القيمة ورفع كفاءات المشاركين، من أجل تمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والثورة التكنولوجية الرابعة، فضلًا عن تعريف المشاركين على التوجهات العالمية في مجال الحوكمة والاستدامة.
يشار إلى أنه تم عقد ثلاث دورات متتالية من ذات البرنامج خلال عام 2022، كما تم عقد دورة خلال أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والتي تركز على تنفيذ برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالقطاعين العام والخاص في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة وذلك بالشراكة مع مؤسسات معنية بذات المجالات على المستوي المحلي والاقليمي لتحقيق افضل النتائج المستهدفة في هذا المجال. 

القومي للحوكمة شريفة شريف معهد الحوكمة كلية محمد بن راشد الإمارات

مواد متعلقة

"القومي للحوكمة" يطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

القومى للحوكمة يختتم "تدريب المدربين" لأعضاء تدريس جامعة كفر الشيخ

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان