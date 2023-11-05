الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومي للحوكمة" يطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

تدشين مركز مصر لريادة
تدشين مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار التابع للمعهد.

مركز مصر لريادة الأعمال 

أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار مركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار برؤية أكثر شمولًا، تأخذ في اعتبارها كل من رواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وصانع القرار فيما يخص ريادة الأعمال والابتكار، موضحة أن المركز يعمل من خلال رؤيته أن يصبح مركزًا متميزًا محليًا واقليميًا ودوليًا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار المستدام ويقدم أفضل الممارسات في مجال إدارة الابتكار والترويج لاقتصاد المعرفة.

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خدمات مركز ريادة الأعمال 


وأوضحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار يمثل مركز متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المتميزة لريادية الأعمال المستدامة والمبتكرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتقاطع مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم فيما بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني للمركز يعد منصة إلكترونية تجمع كل اللاعبين في بيئة ريادة الأعمال في مصر في منصة واحدة.

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ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار  أن المركز يعمل على تنفيذ أهدافه من خلال خمسة برامج رئيسية هي برامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام، وبرنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برنامج دعم صانع القرار.

لزيارة الموقع يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://www.eeic.gov.eg

القومي للحوكمة وزارة التخطيط ريادة الأعمال مركز مصر لريادة الأعمال هالة السعيد

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