الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح

ابو الغيط
ابو الغيط

اعتبر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، مساء الأربعاء، والذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

لدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات 

وقال أبوالغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها ما تقوم به سلطة الاحتلال.

المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية

وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن ارتياح الأخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

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المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، عن السيطرة على منطقة الميناء في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، أن قوات لواء 188 مدرعات، بالتعاون مع مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري، تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، وفي قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع، من السيطرة العملياتية على المرسى الرئيسي في غزة.

وزعم أدرعي تدمير حوالي عشر فتحات أنفاق، وأربعة مبانٍ تشكل بنية تحتية إرهابية، خلال عملية المداهمة المشتركة للقوات البحرية والمدرعات والهندسة، بالتعاون مع سلاح الجو.

وزعم أن قوات الجيش، في إطار القتال المشترك، تمكنت من قتل 10 عناصر للمقاومة، وتطهير جميع المباني في منطقة المرسى.

 واجبر مستعمرون، اليوم الخميس، ثلاث عائلات على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن، بأن مستعمرين أجبروا المواطنين إبراهيم عبد سالم صباح (60 عاما)، وبسام محمد الزير (45 عاما)، وعماد أحمد تنوح (45 عاما)، على مغادرة أرضهم في منطقة "واد المعلق" شرق تقوع.

وأضاف أن المستعمرين استولوا على ثلاثة بركسات لتربية الماشية وثلاثة بيوت متنقلة "كرافانات" وخلايا شمسية، وأحرقوا غرفة زراعية للمواطن تنوح.

وأشار إلى أن المواطن صباح يقطن في المنطقة المذكورة منذ 10 أعوام، والآخرين الزير وتنوح يمكثان بشكل دائم منذ سنوات، وجميعهم يرعون أغنامهم هناك.

أحمد أبو الغيط مجلس الأمن المساعدات غزة إطلاق نار

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