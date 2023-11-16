الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نقابة الصحفيين الأردنيين تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردنى فى غزة

قصف
قصف

دانت نقابة الصحفيين الأردنيين بشدة العدوان الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقالت نقابة الصحفيين الأردنيين، في بيان صحفي اليوم، إن هذا العدوان يعكس مدى انزعاج الكيان الصهيوني الإجرامي المتداعي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه في القطاع، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت النقابة على أن الموقف الأردني سيتقدم خطوات إلى الأمام في مجابهة العدوان على قطاع غزة وعموم فلسطين، ولن تثنيه أساليب العدو الأرعن والهمجي عن موقفه، بل ستزيده إصرارا على اتباع كل الأساليب والطرق للجم الإجرام الصهيوني وإفشال مخططاته في غزة والضفة الغربية. 

وأكدت النقابة أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للعدوان، الذي ترجم باستدعاء سفير الكيان الصهيوني والشروع في مراجعة البرلمان لاتفاقية السلام، أغضب سلطات الاحتلال التي حاولت من خلال الاعتداء على محيط المستشفى الميداني أن تدفع الأردن للتخفيف من حدة موقفه.

وتمنت نقابة الصحفيين الشفاء العاجل للمصابين من كوادر المستشفى، داعية إلى مواصلة عمله، ومده بكل أسباب الاستمرار في خدمة أبناء قطاع غزة حتى ينتصر القطاع ومقاومته وشعبه الصامد، ويدحر الاحتلال ويرده مهزوما خائبا.

وقالت النقابة، في بيانها، إن حكومات بعض دول العالم، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا، شريكة أساسية في جرائم الاحتلال، وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري والاقتصادي ليواصل حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة.

وحمّلت النقابة هذه الدول، والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي ثبت عجزها وضعف تأثيرها، المسئولية الكاملة عن جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي بحق قطاع غزة.

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إسرائيل تدفع ثمن حصار وعدوان غزة.. الجميع يرفض العمل في المزارع

تعريض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر

وفي وقت سابق، أدانت دولة الكويت قيام قوات الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وتعريض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، في انتهاك صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، وفي جريمة جديدة من جرائمه التي تستهدف الأرواح والممتلكات، إضافة إلى الخدمات الحيوية.

وقالت "الخارجية الكويتية"، في بيان صحفي، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الأعزل والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية يُعد تصعيدًا جديدًا وخرقًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياتهم تجاه وقف استمرار سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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