إن بي سي: خلافات متصاعدة بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية

يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلاف متزايد مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن كيفية شن هجومها العسكري على حماس وكيف تتصور الدولتان المستقبل السياسي لغزة.

توتر العلاقات بين اسرائيل وأمريكا

ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية "إن بي سي"، فإنه وسط المشاهد الأليمة من مستشفيات غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين، يتزايد الإحباط بين مسؤولي الإدارة الذين ناشدوا نتنياهو وحكومته مرارًا وتكرارًا اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال أحد مسؤولي الإدارة: “نحن قلقون من أنهم لا يبذلون كل ما في وسعهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين”.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي توغلت فيه القوات الإسرائيلية في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة.

الخلاف بين الحكومتين

وقالت إن بي سي: ويعود الخلاف بين الحكومتين إلى أسئلة حاسمة طويلة المدى حول من سيحكم القطاع الفلسطيني بعد أن تكمل إسرائيل هجومها العسكري.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون: إن ذلك يشمل دور السلطة الفلسطينية – التي تحكم حاليا الضفة الغربية – وإحياء الجهود الدبلوماسية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وقال مسؤول أمريكي سابق: "هناك فجوة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ما سنكون عليه خلال شهر أو شهرين".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا تقديم جبهة موحدة علنًا، إلا أن الانقسام انكشف بعد أن قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن إسرائيل سيكون لها دور أمني في غزة لفترة غير محددة، وبعد أقل من 24 ساعة، رد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تقبل أي اقتراح بإعادة احتلال قطاع غزة أو حصار القطاع.

مستقبل غزة

وقال بلينكن خلال زيارة إلى طوكيو: إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك “إعادة احتلال لغزة بعد الصراع، وبالتالي لا محاولة لحصار غزة أو حصارها”، و”لا يوجد تقليص في أراضي غزة”.

كما عرض بلينكن رؤيته الأكثر تفصيلًا حتى الآن لمستقبل غزة، قائلًا إنها “يجب أن تشمل حكمًا بقيادة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.

وتدير السلطة الفلسطينية، مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتنظر الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى إلى السلطة الفلسطينية، المعترف بها دوليًا باعتبارها البديل الواقعي الوحيد في غزة.

وبدوره، رفض نتنياهو اقتراح بلينكن، وقال لبرنامج “واجه الصحافة” على شبكة إن بي سي نيوز إن غزة بحاجة إلى نزع السلاح والتطرف وأن أي قوة فلسطينية بما في ذلك السلطة الفلسطينية ليست على مستوى هذه المهمة.