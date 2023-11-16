الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

14 مصابًا في حادثي سير بالواحات والدائري الأوسطي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أُصيب 14 شخصًا في حادثيِّ سير بالطريق الدائري الأوسطي والواحات، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادثين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأوسطى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

وتبيَّن بالفحص إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الواحات وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وتبيَّن بالفحص إصابة 5 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادثى سير الطريق الدائري الأوسطي طريق الواحات النجدة إصابة 14 شخص ا

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