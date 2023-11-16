الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب ثلاث أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف،  إخطارًا من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائره المحافظة وتم التوجيه على الفور بسرعه انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعه وتبين أن المصابين وهم عبد الناصر جمال سيد محمود 39 سنة، مصابًا بكسر بالساق الأيسر، وأمنية فرغلي على احمد 21 سنة مصابة بجروح وكدمات، وجمال عبد الناصر جمال 12 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف إسعاف مصابين الفشن الصحراوي الغربي

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