الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف تنظم يوما توعويا بمرض السكري وكيفية الوقاية والعلاج

التوعية
التوعية

نظمت كلية التمريض تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، يوما توعويا  بمرض السكري وكيفية الوقاية والعلاج، وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت الفعاليات المرور على جميع العاملين وتوعيتهم بمشاركة طلاب من أجل مصر، وتنفيذ ندوات ومحاضرات عن مرض السكري حاضرت فيها الدكتورة تسنيم رجب والدكتورة عبير بدوي وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتهدف تلك الفعاليات إلي رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته، وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به وتوفير الأدوية والتقنيات والدعم والرعاية التي يحتاج إليها جميع مرضى السكري.

بني سويف جامعة بني سويف السكر كلية التمريض مرض السكري

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