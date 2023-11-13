محافظ بني سويف يشهد ختام بطولة إقليم شمال الصعيد لطلاب مدارس التربية الخاصة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حفل ختام منافسات المستوى الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، لطلاب مدارس التربية الخاصة في ألعاب القوى وكرة السلة للتربية السمعية والدمج، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بمدينة بني سويف.

جاء ذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ولفيف من ممثلى المحافظات المشاركة الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، بجانب بني سويف.

ورحب المحافظ بضيوف بني سويف من قيادات ومسؤولى التعليم بمحافظات إقليم شمال الصعيد معرباُ عن سعادته بالتواجد والمشاركة في هذه الفعالية، التي تشرف على تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، وتهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب الإقليم في البطولة التي تقام على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

أوضح وكيل التعليم، أن المسابقة تقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطبقًا لخطة الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي 2023/2024 مشيرًا أن المسابقة تتضمن ألعاب القوى للتربية السمعية والدمج، "بنين وبنات " وكرة السلة "بنين وبنات".

ولفت إلى أن الفئات المستهدفة للحضور مع الطلاب من مسؤولى التربية الخاصة ومنسقى النشاط ومشرفين ومشرفات، حيث يتم تصعيد اللاعبين الفائزين من كل بطولة إقليمية إلى بطولتي الجمهورية لألعاب القوى وكرة السلة لطلاب التربية السمعية والدمج وبحسب نظام وشروط البطولات الإقليمية.

وفي ختام الفعالية كرم المحافظ الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحافظات المشاركة، وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم، حيث هنأهم المحافظ بالفوز ف تلك المسابقات، محفزاُ إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية.



ختام بطولة إقليم شمال الصعيد

ختام بطولة إقليم شمال الصعيد

ختام بطولة إقليم شمال الصعيد