الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الوقائع الرسمية" تنشر قرار محافظ الشرقية بتعديل المخطط التفصيلي لقرية ملامس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرت  الوقائع الرسمية محافظة الشرقية قرار رقم 4109 لسنة 2023، بتعدي المخطط التفصيلي لقرية ملامس الوحدة المحلية ملامس مركز منيا القمح.

 تفاصيل القرار

ونص قرار محافظة الشرقية قرار رقم 4109 لسنة 2023 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة برقم (232) فى 3/4/2023 بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية ملامس - الوحدة المحلية ملامس - مركز منيا القمح) وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ فى 16/5/2023 فى موضوع مماثل والمتضمن الموافقة على رفع الشارع المذكور من المخطط التفصيلي لعدم تعارضها مع المخطط الاستراتيجي العام، قـرر

 مادة أولى

 يعدل المخطط التفصيلي لقرية ملامس - الوحدة المحلية ملامس - مركز منيا القمح والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016  وذلك بإلغاء الشارع لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة وذلك مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.


مادة ثانية

 لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية ، يعتبر هذا القرار مكملًا لقرار  المحافظ رقم 16 لسنة 2016.

 

"الوقائع الرسمية" تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية البلامون بالسنبلاوين

 مادة ثالثة

 يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة رابعة 

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر فى 18/5/2023 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب

الوقائع الرسمية قرية ملامس مركز منيا المخطط التفصيلي المخطط الإستراتيجي

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