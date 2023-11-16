"الوقائع الرسمية" تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية البلامون بالسنبلاوين

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 875 لسنة 2023 بتعديل المخططات التفصيلية لقرية البلامون التابعة لمدينة السنبلاوين، بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 875 لسنة 2023 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد 2023، ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام، قررنا:

تفاصيل القرار

مادة 1

تعدل المخططات التفصيلية لقرية البلامون التابعة لمدينة السنبلاوين على النحو التالي، يتم إلغاء جزء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

مادة 2

تعدل المخططات التفصيلية لقرية القنان التابعة لمدينة السنبلاوين على النحو التالي، يتم إلغاء عدة شوارع ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.



مادة 3

تعدل المخططات التفصيلية لقرية طرانيس العرب التابعة لمدينة السنبلاوين، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

مادة 4

تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت غراب التابعة لمدينة السنبلاوين ويتم إلغاء الشوارع مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

مادة 5

يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 6

على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة 7

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 20/9/2023 محافظ الدقهلية