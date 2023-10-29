الوقائع تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لقرية "شيوة" الغربية بمركز أجا

تم نشر قرار محافظة الدقهلية رقم 20 لعام 2022 في الوقائع الرسمية بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقرية شيوة الغربية التابعة للوحدة المحلية بشبراويش - مركز ومدينة أجا، وذلك وفقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها.

وينص قرار محافظة الدقهلية رقم 20 لعام 2023 على أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 43 لعام 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 119 لعام 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته رقم 6 لعام 2022 المنعقدة في تاريخ 28 ديسمبر 2022، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقرية شيوة الغربية التابعة لمركز ومدينة أجا، وذلك وفقًا للمخطط الاستراتيجي العام لتلك القرى، وحرصًا على تحقيق الصالح العام.

قــــــــــررنا: مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (شيوة الغربية) التابعة للوحدة المحلية بشبراويش - مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها.

مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة المخطط التفصيلي طبقا للأسس والاشتراطات التالية: 1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي ومفتاح الخريطة. 2- المحافظة علي جميع عروض الشوارع التي تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هي مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة وهي مرتان عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة. 3- الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ 4- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلي المعتمد التزاما كاملًا.

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة 4 - علي كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره. محافظ الدقهلية