"الوقائع" تنشر قرار "السياحة" بإخضاع موقع آثار روض عميرة بجنوب سيناء لقانون حماية الآثار

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة السياحة والآثار رقـم 333 لسنة 2023 بإخضاع موقع آثار روض عميرة - زمام أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء والبالغ مساحته (11ف، 19ط).

ونص قرار وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 333 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 24/9/2023 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار:

قـــــرر: مـادة أولى - إخضاع موقع آثار روض عميرة - زمام أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء والبالغ مساحته (11ف، 19ط) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى

واوضحت مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع موقع آثار روض عميرة - زمام أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء والبالغ مساحته (11ف، 19ط) لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق. ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفى جميع الأحوال، و تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع. تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

وجاء بمحضر المعاينة في 1/6/2022 وتأشيرة المساحة والأملاك أن الموقع المطلوب إخضاعه بمنطقة روض عميرة بزمام أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء يقع على بعد ۱۸کم جنوب شرق حمام فرعون وهو عبارة عن تل مرتفع فضاء وخالي من أي إشغالات ضمن أملاك الدولة ويقع على مسطح (11ف، 19ط) وتعود منطقة روض عميرة الأثرية لعصر ما قبل الأسرات وبها نقوش ومخربشات صخرية على منحدر جبلي عبارة عن بقايا لصور مراكب تعلوها أسماء لملوك مثل (أري حور - نعرمر - جر) حيث أنه من الواضح أن الموقع كان مستخدم لتعدين النحاس وهو أحد روافد وادي أبو نكسر الموازي لوادي الحمر على الحافة الشمالية لوادي الحمر تجاه التيه بزمام مدينة أبو زنيمة وعليه ارتأت اللجنة ضرورة إخضاع الموقع الأثري بروض عميرة بمساحة (11ف، 19ط) لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته كإجراء احترازى.

جاء بالمذكرة العلمية بأن موقع وادي عميرة يعتبر أحد روافد وادي أبو نكسر الموازي لوادي حمر على الحافة الشمالية لوادي الحمر تجاه جبل التيه زمام مدينة أبو زنيمة ويبعد عن الموقع الأثري للملك (دن) فرس أم الظبيان بوادي الحمر بحوالي 600م تقريبًا، ويعتبر حتى الآن أقدم المواقع الأثرية التي توثق التواجد المصري القديم في سيناء وقيام فراعنة مصر منذ عصر ما قبل الأسرات بإرسال البعثات لتعدين النحاس من سيناء حيث عثر به على بقايا منطقة استخراج الملاخيت واستخلاص النحاس منه ويرجع لعصر نقادة الثالثة الذي يعرف تاريخيا بعصر بداية الأسرات ووجد بالقرب منه نقوش صخرية من هذا العصر تمثل المراكب التي انتقلوا بها عبر البحر وعليها أسماء لبعض ملوك الأسرة صفر والأسرة الأولى الفرعونية ويوجد بالموقع عدد من النقوش الصخرية التي توضح مجموعة من المراكب البحرية إحداها كبيرة الحجم نسبيا تشبه تمامًا تلك المراكب الموجودة في النقوش الصخرية الموجودة على صخور جبال البحر الأحمر وفوق هذه النقوش توجد أسماء بعض ملوك الأسرة صفر والأسرة الأولى الفرعونية. وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها 23/8/2023 على إخضاع موقع روض عميرة بزمام أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء البالغ مساحته (11ف، 19ط) لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.