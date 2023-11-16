مصرع وإصابة 7 إثر انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخص جثة هامدة، و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفي إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها بالطريق الإقليمي بناحية نزلة قرية غيتة بمركز بلبيس في اتجاه العاشر من رمضان.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.