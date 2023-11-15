الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على السيارة المتسببة فى واقعة إصابة 6 بطريق السويس الصحراوي

حادث بطريق السويس
حادث بطريق السويس الصحراوي

أمرت جهات التحقيق فى الشروق وبدر بالتحفظ على السيارة المتسببة فى واقعة إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الصحراوي وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشروق التحفظ على السيارة اصابة 6 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص مهندس فنى

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