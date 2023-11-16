الرئيس السيسى يوجّه بسرعة استقبال طفل فلسطينى مصاب فى معبر رفح

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية منذ قليل.

استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.