أبرزها مباراة المنتخب.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في بداية مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

- مباراة بوروندي ضد جامبيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة بوتسوانا ضد موزمبيق: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الجابون ضد كينيا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 3 HD.

- مباراة الجزائر ضد الصومال: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة السودان ضد توجو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC2 HD

- مباراة نيجيريا ضد ليسوثو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 2 HD.

- مباراة الرأس الأخضر ضد أنجولا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة جورجيا ضد إسكتلندا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة إستونيا ضد النمسا في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة إذريبجان ضد السويد: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة قبرص ضد إسبانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة بلغاريا ضد المجر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة الجبل الأسود ضد ليتوانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة ليشتنشتاين ضد البرتغال: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة لوكسمبرج ضد البوسنة والهرسك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة سلوفاكيا ضد أيسلندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

- مباراة بوليفيا ضد بيرو: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

- مباراة فنزويلا ضد الإكوادور: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 2 HD

- مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD

- مباراة كولومبيا ضد البرازيل: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة تشيلي ضد باراجواي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

- مباراة أستراليا ضد بنجلاديش: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

- مباراة اليابان ضد ميانمار: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

- مباراة كوريا الجنوبية ضد سنغافورة: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة طاجيكستان ضد الأردن: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة Alkass Two HD

- مباراة لبنان ضد فلسطين: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة Alkass Three HD

- مباراة إيران ضد هونج كونج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة العراق ضد إندونيسيا: في الساعة الخامسة إلا ربع عصرًا.

- مباراة عمان ضد تايييه: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة الإمارات ضد النيبال: في الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

- مباراة قطر ضد أفغانستان: في الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

- مباراة السعودية ضد باكستان: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة الكويت ضد الهند: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة سوريا ضد كوريا الشمالية: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة اليمن ضد البحرين: في تمام الساعة الثامنة مساءً.