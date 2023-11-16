مجموعة مصر.. التعادل السلبى يحسم مباراة إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إثيوبيا وسيراليون التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الشوط الأول من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وتأجل انطلاق الشوط الثاني من المباراة ما يزيد عن 50 دقيقة بسبب سوء حالة الطقس والضباب الكثيف في ملعب "بن أحمد العبدي" بمدينة الجديدة المغربية.

وقرر الحكم استكمال الشوط الثاني من المباراة والذي لم يسفر عن شيء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

بتلك النتيجة يتقاسم منتخبا سيراليون وإثيوبيا نقاط المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي في السادسة مساء اليوم الخميس في افتتاح لقاءات المنتخبين في تصفيات المونديال.

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موعد مباراة منتخبى مصر وجيبوتى بتصفيات مونديال (2026)

من المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، بمواجهة نظيره جيبوتي، في تمام السادسة مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات جيبوتي وسيراليون، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وإثيوبيا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخبى مصر وجيبوتى بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة منتخبي مصر ونظيره الجيبوتي، المقرر له السادسة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويأتي ذلك، عقب نجح مجموعة شبكات قنوات أون تايم سبورت مؤخرا، في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، هنا بمصر والخارج.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، هى (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).