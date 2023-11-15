الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر.. استكمال الشوط الثاني من مباراة إثيوبيا وسيراليون بعد توقف 50 دقيقة

الضباب يتسبب في تأجيل
الضباب يتسبب في تأجيل مباراة إثيوبيا وسيراليون

قرر حكم مباراة إثيوبيا وسيراليون المقامة على ملعب "أحمد بن العبدي" بمدينة الجديدة المغربية، استكمال الشوط الثاني من المباراة، متراجعًا عن قرار التأجيل بسبب الضباب ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تضم أيضا منتخب مصر وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب الضباب الكثيف.

وتسبب انعدام الرؤية داخل الملعب لتأجيل اللقاء على أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تحديد موعد جديد للقاء المؤجل، قبل أن يتراجع حكم المباراة بعد توقف دام 50 دقيقة ليقرر استكمال اللقاء رغم انعدام الرؤية حتى الآن.

يذكر أن منتخب إثيوبيا قد ختار خوض مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون في المغرب، لعدم وجود ملاعب معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في إثيوبيا.

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موعد مباراة منتخبى مصر وجيبوتى بتصفيات مونديال (2026)

من المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، بمواجهة نظيره جيبوتي، في تمام السادسة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات جيبوتي وسيراليون، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وإثيوبيا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخبى مصر وجيبوتى بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة منتخبي مصر ونظيره الجيبوتي، المقرر له السادسة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويأتي ذلك، عقب نجح مجموعة شبكات قنوات أون تايم سبورت مؤخرا، في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، هنا بمصر والخارج.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، هى (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

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