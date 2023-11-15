الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منتخب مصر
منتخب مصر

كلما مرت الساعات، أصبح البحث عن موعد مباراة منتخبي مصر ونظيره جيبوتي، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة منتخبي مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، بمواجهة نظيره جيبوتي، في تمام السادسة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات جيبوتي وسيراليون، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وإثيوبيا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخبي مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة منتخبي مصر ونظيره الجيبوتي، المقرر له السادسة مساء غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويأتي ذلك، عقب نجح مجموعة شبكات قنوات أون تايم سبورت مؤخرا، في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، هنا بمصر والخارج.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، هم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

ويسبق مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بتصفيات مونديال (2026)، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم، سواء عبر أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب جيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

ومن المقرر أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة مواجهة جيبوتي، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم، وعلي جبر ومحمد هانى.

خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى، وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

- درجة ثالثة يسار علوي وسفلي 30 جنيها.

- الدرجة الثانية 50 جنيها.

- الدرجة الأولى شمال 75 جنيها.

المقصورة الرئيسية 250 جنيها.

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