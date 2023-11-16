الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة مصر وجيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر إقامتها اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، عن استقرار الفريقين على ارتداء الزي الأساسي لكل فريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر ارتداء منتخب مصر، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

موعد مباراة منتخبى مصر وجيبوتى بتصفيات مونديال (2026)

من المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، بمواجهة نظيره جيبوتي، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات جيبوتي وسيراليون، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وإثيوبيا.

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القنوات الناقلة لمباراة منتخبى مصر وجيبوتى بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة منتخبي مصر ونظيره الجيبوتي، المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويأتي ذلك، عقب نجح مجموعة شبكات قنوات أون تايم سبورت مؤخرا، في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، هنا بمصر والخارج.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، هى (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

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