محمد صلاح يعد بحجز تذكرة التأهل لمونديال 2026: أثق فى زملائى

زار د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأول لكرة القدم في مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحيى، رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للرياضة.

وأشار وزير الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب إلى أن لدينا العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية، ونمتلك من الفكر والرؤيا وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

وطمأن وزير الرياضة لاعبي المنتخب المصري الأول لكرة القدم بأن الرياضة المصرية فى جميع الألعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الأسماء الكبيرة والمعروفة على المستوي العالمي، كما يمتلك جهازا فنيا بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أعلى مستوي وأنهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب "أنتم أملنا وأمل الجمهور المصري".

ووعد محمد صلاح، كابتن المنتخب الوطني الأول بحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرًا، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى لاعبي الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم المقبل 2026.

فيما اشار فيتوريا إلى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم، وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة أمام منتخب جيبوتى.

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ التى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاة نظيره الجيبوتى، والمقرر إقامتها مساء غدٍ في إطار الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ٢٠٢٦.

تعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لأول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات إفريقية، وهو النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.

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