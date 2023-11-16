الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلافات مالية بينهما.. إصابة شخصين برش خرطوش فى مشاجرة بسوهاج

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

قامت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالسيطرة على مشاجرة  بين طرفين بناحية قرية الأغانة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب خلافات  مالية بينهما، نتج عن المشاجرة إصابة 2 برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى المركزي لعلاج.

تفاصيل الواقعة

بداية  الواقعة بتلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

نتائج التحريات

كشفت  التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانه دائرة مركز طما.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش، حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية مشاجرة خلافات مالية محافظة سوهاج اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج

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