المؤبد لعاطل أنهى حياة شخص خلال مشاجرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوى، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار تامر محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز القطعانى.

مشاجرة أدت لوفاة شخص

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 2892 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بمشاجرة على إثرها توفى المجنى عليه بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه على أثر مشادة كلامية بين المتهم الأول "ن.ح.ا" عاطل، والمجنى عليه " ص.م.غ "، حضر الأخير فى اليوم التالى، إلى المقهى على غير عادته، وتوجه إلى المقهى بناء على اتصال من أهلية المتهم الأول لإنهاء الخلاف بينهم.

وعقب انتهاء الخلاف وحال خروج المجنى عليه من المقهى، انهال عليه المتهمون من بينهم المتهم "و.ف.ح" عاطل، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وانهالوا على المجنى عليه محدثين إصابته، التى أودت بحياته، وبعرض الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيق، قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.