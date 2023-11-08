السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل عامل فى مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل المجني عليه " م.ع.ا" في مشاجرة بسبب خلافات عائلية.

صدر الحكم عضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه،والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6140 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل يفيد بمشاجرة على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودت بحياته،بدائرة القسم.

التحقيقات خلافات عائلية وراء الجريمة

كشفت التحقيقات أنه بسبب حدوث خلافات عائلية بين المتهم " ج.م.ج" عامل وبين المجني عليه " م.ع.ا" عامل، ويوم الواقعة تشاجرا سويا، وتوعد المجني عليه المتهم ثم غادر بالدراجة البخارية خاصته إلا أن المتهم دلف الي المسكن، وتحصل علي سلاح أبيض سكين، وتوجه صوب المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه حتي سدد له ضربة بالسلاح الأبيض برقبته، التي نتج عنها إصابته أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.