الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل عاطل في مشاجرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع متجول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بقتل عاطل بسبب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 17107 لسنة 2823 جنايات العامرية أول، بنشوب مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، أودت بحياته.

كشفت التحريات أنه إثر خلافات سابقة بين المتهم "ح.م.ح" بائع متجول وبين المجني عليه "و.ال.ا" عاطل، نشبت بينهما مشاجرة، استهل المتهم خلالها سلاح أبيض سكين، وعاجل المجني عليه بطعنه في عنقه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأقر المتهم بتعديه على المجني عليه بالسلاح الأبيض إثر خلافات بينهما، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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