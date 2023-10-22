الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 5 سنوات لبائع أحدث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد والمستشار خالد محمد إبراهيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5761 لسنة 2022 جنايات باب شرقى، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.س.ع" بسلاح أبيض في مشاجرة.

وكشفت التحقيقات على إثر مشاجرة بين المجني عليه "م.س.ع" عامل، وبين شقيقة المتهم "ا.م.ع"، بائع، وحال تواجده بمحل سكنه تنامى إلى سمعه صوت استغاثة فتوجه صوبة لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض سكين، وتعدي عليه بعدد من الضربات، مما تسبب في إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15% في الإبهام الأيمن، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد عاهة مستديمة بالاسكندرية جنايات الإسكندرية باب شرقى بسلاح أبيض

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