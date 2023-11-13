الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالوايلي لـ26 نوفمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 26 نوفمبر.

وفي التفاصيل، أكدت أن أحد المستشفيات استقبل عاملاً مصابًا بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرراها السابق.

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