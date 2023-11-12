تأجيل محاكمة سيدة حملت سفاحا وشروعها في قتله بالفيوم لـ1 يناير

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة سيدة بتهمة حملها سفاحا، وشروعها في قتل رضيعتها إلى الأول من شهر يناير وعرض المتهمة على مستشفى الأمراض النفسية.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة والمقيدة برقم 20608 لسنه 2022 جنايات سنورس والمقيده برقم 684 لسنه 2022 حصر تحقيق حيث تخلص الواقعه فيما أثبته الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطه سنورس من أنه وبتاريخ 4 اكتوبر 2022 ورد إليه بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجده يفيد بقيام أحد الأهالي بناحية الكعابي ويدعى سيد م. أ.ع بالإمساك بإحدى السيدات حال قيامها بإلقاء طفلة رضيعة بإحدى الترع المتواجدة بمنطقة الكعابي الجديدة وأن السيدة تدعى ساميه.ج ف، وتمكن سالف الذكر من إنقاذ الرضيعة من المياه

وأكد الشاهد، أنه وحال تواجده بالأرض الزراعية خاصته أبصر المتهمة تلقي الطفلة الرضيعة المجني عليها، باليم (المجرى المائي) فأسرع صوبها مستخرجًا إياها متمكنا من ضبط المتهمة وفيما شهد به الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطه سنورس وسكنه معلوم لدى جهة عمله أن تحرياته السرية دلته على حمل المتهمة سفاحا وما أن وضعت مولودتها حتى عقدت العزم على التخلص منها وتنفيذا لذلك ألقتها في اليم (المجرى المائي) قاصدة من ذلك إزهاق روحها.

وأضاف أن تحرياته توصلت إلى صحة ما شهد به الشاهد الأول، كما أقرت المتهمة أبها استجوابها بالتحقيقات بارتكاب الواقعة، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المتهمة بالتحقيقات قررت بأنها متزوجة من المدعو ربيع إ. أ، ونشبت فيما بينهما خلافات وعلى أثر ذلك الخلافات تركت منزل الزوجية وأقيمت بمنزل والدها بناحية ترسا وحال تواجدها بمنزل والدها نشبت فيما بينها وبين من يدعى مصطفى. م.أ علاقة عاطفية وكان يتردد سالف الذكر عليها بمنزل والدها وكان يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج فحملت منه سفاحًا وحال إحساسها بالوضع، توجهت لمستشفى الفيوم العام بإسم مستعار مُغاير لإسمها الحقيقي حتى لا يفتضح أمرها لتضع حملها وعقب وضع حملها قامت بأخذ رضيعتها لإحدى الترع للتخلص منها بإلقائها بالمياه.

وبسؤال المدعو مصطفى. م. أ بالتحقيقات، أنكر صلته بالمدعوة سامية. ج. ف وكذا الطفلة وأنكر ما نُسب إليه من قيامه بمواقعتها جنسيًا، وبسؤال المدعو ربيع. أ. ع بالتحقيقات، وهو زوج المتهمة، قرر بأنني متزوج المدعوه ساميه. ج. ف منذ سنوات وما زالت العلاقة الزوجية قائمة فيما بينهما إلا انه ومنذ الثلاث سنوات نشب فيما بينهما خلافات فتركت سالفة الذكر منزل الزوجية وأقيمت بمنزل والدها وانه يتهمها بالزنا.

وجاءت طلبات المحكمة أولا، يكلف العميد مأمور مركز شرطة سنورس بالانتقال إلى دار كريم النسب بالحادقه أول الفيوم وذلك لأخذ عينة للطفلة المسماه فاطمه محمد عبد الرحمن، وذلك بمعرفة أحد الأطباء المتواجدين بالدار، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاها واعمال أبحاث الحامض النووي الـ DNA.

وأكدت النيابة الجزئية إحالة المتهمة للمحكمة الجنائية ونسخ صورة عن واقعة الزنا المثاره بالأوراق كما جاء رأي النيابة الكلية مشاطرة النيابة الجزئية الرأي مع تعديل القائمه والقيد والوصف ونسخ صورتي من الأوراق يقيض إلى كلا منهما برقم جنحة تخصص الأول عن واقعة الزنا والثانية عن واقعة التزوير المثارين بالأوراق على أن يسلخ تقرير الطب الشرعي المرفق ويرفق بالصورة الأولى المنسوخة.