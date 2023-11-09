الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى الفيوم يستقبل جثة و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص

جثة و11 مصابًا
جثة و11 مصابًا

استقبل مستشفى الفيوم العام جثة لمواطن و11 مصابًا جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم إيداع الجثة لمشرحة المستشفي، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

واستقبل مستشفى الفيوم العام جثة لمواطن و11 مصابًا نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه أسيوط عند الكيلو 55، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور، كما تم إيداع الجثة لمشرحة المستشفي العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مستشفى الفيوم العام حادث انقلاب ميكروباص جثة و11 مصاب في حادث إنقلاب طريق القاهرة أسيوط الغربي الإسعاف

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