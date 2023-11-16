الرئيس الإسرائيلى يكشف وجود مخططات لاحتلال غزة عسكريًا.. ويايدن يحذر: خطأ كبير

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إنه قد يتعين بقاء "قوة قوية للغاية" في غزة في المستقبل القريب لمنع عودة حركة حماس إلى الظهور بعد الحرب، لكن يبدو أن هذا المقترح قد لا يلقى قبولًا في الإدارة الأمريكية.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن احتلال غزة سيكون "خطأ كبيرًا"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

أزمة غزة تكشف مخططات إسرائيل لاحتلالها عسكريًا

وقال هرتسوج في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسئولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغًا، علينا أن نفكر في الآلية التي ستكون عليها؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة في الهواء، مضيفًا لكن لا أحد يرغب في تحويل غزة إلى قاعدة إرهابية مرة أخرى".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار حول كيفية إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب، مضيفًا أنه "يفترض أن الولايات المتحدة وجيراننا في المنطقة سيكون لهم بعض التدخل في نظام ما بعد الصراع".

بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

من جهتها قالت "رويترز"، إن تصريحات الرئيس الإسرائيلي تأتي بعد تصريحات بايدن أمس الأربعاء، التي قال فيها إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن احتلال غزة سيكون "خطأ كبيرًا".

وتقول السلطة الفلسطينية، إن غزة، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأوضحت الوكالة أن إسرائيل تعهدت بتدمير حركة حماس، لكنها لم تطرح خطة لتحديد من سيحكم غزة بعد الحرب، وقال نتنياهو إنه سيتعين على إسرائيل الحفاظ على المسئولية الأمنية الشاملة في غزة لفترة غير محددة.

مزاعم إسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء

وأكدت الوكالة الدولية أن التركيز العسكري الإسرائيلي حتى صباح اليوم الخميس ظل على مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، حيث يدعي أن حماس تخزن أسلحة وتدير مركز قيادة في أنفاق أسفل المباني، ولكن بالرغم من ذلك لم يذكر الجيش الإسرائيلي العثور على أي مداخل للأنفاق في المستشفى، رغم أنه ذكر في وقت سابق أن حماس قامت ببناء شبكة من الأنفاق تحت المستشفى، وقد نفت حماس ذلك ورفضت تصريحات الجيش الأخيرة.

إغاثة مصرية جديدة لغزة

وأوضحت الوكالة أنه في ظل تزايد الغضب العالمي من العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المستشفيات، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 11500 فلسطيني 40% منهم من الأطفال، أمرت إسرائيل بإخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة بأكمله، وأصبح الآن حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

وتابعت أن النزوح تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية بقوة، بالرغم من استمرار الضغوط المصرية لعبور شاحنات المساعدات ومنها عبور أول شاحنة محملة بالوقود إلى غزة منذ بداية الحرب من مصر أمس الأربعاء لتسليم وقود الديزل للأمم المتحدة.