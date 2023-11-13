الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اعتداء على الحقوق الفلسطينية.. ملك الأردن: نرفض إعادة احتلال غزة

ملك الأردن
ملك الأردن

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، إن أى سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدًا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداءً على الحقوق الفلسطينية.

وجدد خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، اليوم الإثنين، التأكيد أن الحل العسكري أو الأمني لا يمكن أن ينجحا، مشددًا على أهمية وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين.

 التشديد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية، شدد العاهل الأردني على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبهًا إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هى لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري؛ احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 ما تشهده غزة من عقاب جماعي لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية

واعتبر ملك الأردن أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية، مشيرًا إلى أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما فيها هجمات المستوطنين، ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.

وذكر أن أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، معقبًا الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار.

وأكد أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة، مستطردًا كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين، موضحًا أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك.

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني غزة الحقوق الفلسطينية وحدة الأراضي الفلسطينية

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