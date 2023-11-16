الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبى فى غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عدة جرافات عسكرية بمجمع الشفاء الطبي في القطاع.

ومنذ قليل، قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الأربعاء، إن الجيش نفذ الليلة عملية بمستشفى الشفاء في غزة، وأضاف: "ماضون قدمًا".

وردت حركة حماس في بيان، على تصريحات الجيش الإسرائيلي بأن قواته عثرت على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة، وقالت إن "زَعْم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء، كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية من وضعت الأسلحة في المكان.

وقال البيان إن تصريحات الجيش الإسرائيلي ما هي "إلاّ استمرار للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة، وهي نفسها الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "تضع الأسلحة في المكان، وتنسج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد".

وأشارت الحركة إلى أنها كررت  أكثر من مرّة، ومنذ أسبوعين، دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية "للاطلاع على أوضاع المستشفيات، والوقوف على كذب الرواية الإسرائيلية".

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