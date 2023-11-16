تضامنا مع غزة.. متظاهرون يحاصرون رئيس الوزراء الكندى فى مطعم بفانكوفر

أعلنت شرطة فانكوفر الكندية، إرسال 100 ضابط إلى مطعم كان رئيس الوزراء جستن ترودو يتناول فيه الطعام الليلة الماضية، بعد أن حاصره متظاهرون كانوا يهتفون من أجل وقف إطلاق النار في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الشرطة، أنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء على ضابط، وآخر بتهمة عرقلة الحركة، في حين أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مطعم في الحي الصيني في مدينة فانكوفر.

وقال ضابط من قوات الشرطة في فانكوفر، إن الضباط أُرسلوا للسيطرة على المتظاهرين حتى تمكن ترودو من مغادرة المطعم قبل الساعة العاشرة مساءً امس.

وأضاف أن رجلًا يبلغ من العمر 27 عامًا ألقي القبض عليه بعد أن اعتدى على ضابطة أثناء محاولتها تفريق الحشد.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين الذين حاصروا رئيس الوزراء الكندي داخل المطعم وهم يهتفون من أجل وقف إطلاق النار على غزة.