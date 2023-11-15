الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية الأحداث ببرنامج "على مسئوليتى"

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في حلقة الليلة من برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويظهر فيها ردود الأفعال على اقتحام مجمع الشفاء الطبي، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عناوين الأخبار كالتالي:

الخبر الأول

مجلة نيوزويك: اتهامات لـ بايدن بارتكاب "إبادة جماعية" مع دخول الاحتلال مجمع الشفاء الطبي

الخبر الثاني

المرصد الأورومتوسطي يحذر من إعداد الاحتلال مسرحًا لمشهد مصطنع داخل مجمع الشفاء

الخبر الثالث

وزير القوات المسلحة الفرنسى يثمّن جهود مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين

الخبر الرابع

الأمم المتحدة: لبنان سيتم تدميره بالكامل حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

الخبر الخامس

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أحمد موسى الدستور مجمع الشفاء الطبي برنامج على مسئوليتي قوات الاحتلال الإسرائيلي

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