الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

قال المنسق العام للشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات ليست ساحات قتال، حيث تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات في غزة.

وقال جريفيث، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقًا": أشعر بالفزع من التقارير التي تتحدث عن غارات عسكرية على مستشفى الشفاء في غزة.

وقال: يجب أن تعلو حماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين على جميع الاهتمامات الأخرى، واختتم: المستشفيات ليست ساحات قتال.

البيت الأبيض: نرفض قصف المستشفيات جوًا في قطاع غزة


وقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوًا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار، وذلك في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ"رويترز": لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو، ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران، وتابع: يجب حماية المستشفيات والمرضى.

دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

وأفاد شهود عيان من داخل المجمع بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات الجديد والطوارئ، اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية.

5 آلاف نازح من الأطفال والنساء

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضًا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، إضافة إلى نحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى من 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.

الامم المتحدة إسرائيل ساحات قتال قوات الاحتلال 120 طفلا يوميا في غزة

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