حماس عن الاتهامات الأمريكية: ضوء أخضر لارتكاب إسرائيل المزيد من المجازر

نفت حركة حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أمريكي" لارتكاب إسرائيل "مزيدًا من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".

وقالت حماس في بيان "ندين بشدة ونرفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض التي يتبنّون فيها أكاذيب" إسرائيل حول استخدام الحركة الفلسطينية التي تسيطر منذ 15 عامًا على غزة العديد من مستشفيات القطاع لغايات عسكرية في انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت أنّها تعتبر هذه التصريحات "بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحقّ المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه".

واتّهمت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء حركة حماس، استنادًا الى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصًا مستشفى الشفاء الذي يستمرّ حوله القتال العنيف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان "مركز قيادة وسيطرة انطلاقًا من مستشفى الشفاء" في قطاع غزة.

وفي بيانها حمّلت حماس الولايات المتحدة "مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، ودعت الأمم المتّحدة إلى "تشكيل لجنة دولية للتجوال والاطّلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن".

وأتى بيان حماس بعدما قال كيربي "لدينا معلومات تفيد بأنّ حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما فيها مستشفى الشفاء، هناك أنفاق تحت هذا المستشفى لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية ولاحتجاز رهائن".

وأضاف "لدينا معلومات تؤكد أنّ حماس تستخدم هذا المستشفى بالتحديد مركز قيادة وسيطرة وعلى الأرجح لتخزين معدّات وأسلحة.. إنها جريمة حرب".