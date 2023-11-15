الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المرصد الأورومتوسطي يحذر من إعداد الاحتلال مسرح لمشهد مصطنع داخل مجمع الشفاء

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدام مجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى كل هذه الساعات الطويلة للتمشيط والمداهمة من أجل كشفها.

وأضاف المرصد في بيان له اليوم، أن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها جيش الاحتلال داخل المجمع تثير المخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.

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وأشار المرصد الأورومتوسطي إلي أن جيش الاحتلال هو الطرف الوحيد المتحكم في المشهد داخل مجمع الشفاء الطبي في ظل حجب صوت مسئولي وزارة الصحة عن الإعلام وعدم السماح لأي أطراف دولية ثالثة بما في ذلك المنظمات الأممية من التواجد ما يثير شكوكا مسبقة على أي رواية ستصدر لاحقا.

الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة  غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية.

وأضافت أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يقومون بتفتيش المباني داخل التجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء بنيتها اقتحام المجمع الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية إن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وتتمركز دبابات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كل الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفًا وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

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