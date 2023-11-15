الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير القوات المسلحة الفرنسى يثمن جهود مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين

سيباستيان لوكورنو
سيباستيان لوكورنو

ثمَّن "سيباستيان لوكورنو"، وزير القوات المسلحة الفرنسي، الجهود المصرية المتواصلة والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

العلاقات المصرية الفرنسية

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأن وزير القوات المسلحة الفرنسي، نقل للرئيس السيسي، تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشيدًا بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، معربًا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها، لا سيما على صعيد التعاون العسكري، ونقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الفرنسي، وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة

 واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

من جهته، أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده الجهود المصرية المتواصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. 

وزير القوات المسلحة الفرنسي الجهود المصر مصر الامن القاهرة الإخبارية

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