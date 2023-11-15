الرئيس السيسى يؤكد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في قطاع غزة، والتصعيد في المنطقة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار

وبحسب القاهرة الإخبارية، فقد تناول الرئيس السيسي مع وزير القوات الفرنسي الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستقبال المصابين وإجلاء الرعايا.