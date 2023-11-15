الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في قطاع غزة، والتصعيد في المنطقة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

 الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار

وبحسب القاهرة الإخبارية، فقد تناول الرئيس السيسي مع وزير القوات الفرنسي الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستقبال المصابين وإجلاء الرعايا.

السيسي قطاع غز المنطقة الجهود المصرية وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأيرلندي: نقدر دور مصر في تيسير نقل رعايانا عبر معبر رفح

في ذكرى مولده.. لمحات من حياة عميد الأدب العربي

حقوق الإنسان: حراك دبلوماسى للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامى بشأن الأوضاع بغزة

محطات فى حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوى

وزير التنمية البريطانى: نحتاج لوقف إطلاق نار فى غزة

الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لن تتوقف وستزيد الفترة القادمة

الخارجية الأمريكية: واشنطن تخطط لإرسال 4 طائرات مساعدات لغزة خلال أيام

القاهرة الإخبارية: المدير التنفيذى ليونيسف تزور معبر رفح البرى

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سقوط قذائف فى كريات شمونة شمالى إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء