الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأيرلندي: نقدر دور مصر في تيسير نقل رعايانا عبر معبر رفح

ميهول مارتن
ميهول مارتن

قال ميهول مارتن، وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إنني ليس لدي عدد دقيق حول من خرجوا من معبر رفح من الأيرلنديين حتى هذه اللحظة، ولكن بعد خروجهم جميعا سوف يتم الإعلان عن العدد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: “سوف يكون لدينا فريق للعمل على الأرض في غزة وسيتم نقلهم إلى القاهرة وكذلك سنتحقق من حالتهم الصحية الجيدة وسنوفر لهم أي خدمات”. 

وتابع: نقدر القنوات المفتوحة منذ البداية فيما يخص المساعدات والمبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ودور مصر في تيسير نقل هؤلاء.

دخول المساعدات إلى غزة

وأكد أن هناك ضرورة ملحة إلى دخول المساعدات إلى غزة وتيسير تدفق كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الداخل في غزة.

معبر رفح وزير الخارجية السلطات الإسرائيلية السلطات المصرية دخول المساعدات غزة مصر

مواد متعلقة

في ذكرى مولده.. لمحات من حياة عميد الأدب العربي

حقوق الإنسان: حراك دبلوماسى للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامى بشأن الأوضاع بغزة

محطات فى حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوى

وزير التنمية البريطانى: نحتاج لوقف إطلاق نار فى غزة

الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لن تتوقف وستزيد الفترة القادمة

الخارجية الأمريكية: واشنطن تخطط لإرسال 4 طائرات مساعدات لغزة خلال أيام

القاهرة الإخبارية: المدير التنفيذى ليونيسف تزور معبر رفح البرى

مدير أطباء بلا حدود: فقدنا التواصل مع زملائنا أثناء محاولتهم إنقاذ المرضى بغزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

أسرة طالب تحرر محضرا ضد زميله ووالده للاعتداء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء