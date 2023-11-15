وزير الخارجية الأيرلندي: نقدر دور مصر في تيسير نقل رعايانا عبر معبر رفح

قال ميهول مارتن، وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إنني ليس لدي عدد دقيق حول من خرجوا من معبر رفح من الأيرلنديين حتى هذه اللحظة، ولكن بعد خروجهم جميعا سوف يتم الإعلان عن العدد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: “سوف يكون لدينا فريق للعمل على الأرض في غزة وسيتم نقلهم إلى القاهرة وكذلك سنتحقق من حالتهم الصحية الجيدة وسنوفر لهم أي خدمات”.

وتابع: نقدر القنوات المفتوحة منذ البداية فيما يخص المساعدات والمبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ودور مصر في تيسير نقل هؤلاء.

دخول المساعدات إلى غزة

وأكد أن هناك ضرورة ملحة إلى دخول المساعدات إلى غزة وتيسير تدفق كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الداخل في غزة.