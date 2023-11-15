الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل| مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المقدم من مالطا، بشأن الهدنة الإنسانية في غزة، وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء القطاع، اليوم الأربعاء.

وصوتت اثنتا عشرة دولة لصالح القرار، مع امتناع ثلاث دول عن التصويت، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع عدم وجود أصوات معارضة، أعلن رئيس مجلس الأمن تشانغ جون عن  أن القرار قد تم إقراره.

فيما رفض مجلس الأمن الدولي تعديلًا روسيًا على مشروع قرار قدمته مالطا، يدعو إلى هدن إنسانية في غزة.

ويدعو القرار المقترح، والذي صاغته مالطا، إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

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ويطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، وعلى وجه التحديد حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى، بحسب رويترز.

عدم إدانة حماس

وذكرت رويترز، أن مشروع القرار لا يدين حماس، وهي نقطة خلاف بالنسبة للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل. ومع ذلك، قال بعض الدبلوماسيين الذين نقلت عنهم رويترز إنهم يتوقعون إقرار القرار، وإن كان ذلك مع امتناع عدد من الدول عن التصويت.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.

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