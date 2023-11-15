الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن فوق البحر الأحمر

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء، أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" في البحر الأحمر، أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي: "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة يو إس إس توماس هودنر، حيث دافعت السفينة بنجاح عن نفسها ضد طائرة مسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقال مسؤولان أمريكيان لـ "رويترز"، إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة في البحر الأحمر انطلقت من اليمن فيما يبدو أنها المرة الثانية فقط التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم يفصح المتحدث باسم البنتاجون أو المسؤولان الأمريكيان، عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.

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البنتاجون: الحوثيون حاولوا استعادة الطائرة الأمريكية المسيّرة التى أسقطوها

وفي 19 أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاجون إن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقطت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

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