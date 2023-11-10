البنتاجون: الحوثيون حاولوا استعادة الطائرة الأمريكية المسيّرة التى أسقطوها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الحوثيين في اليمن حاولوا استعادة طائرة أمريكية مسيرة أسقطوها في البحر الأحمر، لكن من غير المرجح أن يستعيدوا أي شيء له أهمية.

وأوضحت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج قائلة: "نعلم أن هناك محاولة من جانب الحوثيين لاستعادة الطائرة إم.كيو-9، لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة أي شيء ذي أهمية".

الولايات المتحدة: لا نسعى حاليًا لاستعادة الطائرة المسيرة

وأضافت سينج: "الولايات المتحدة لا تسعى حاليًا لاستعادة الطائرة المسيرة".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) ومسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن الجماعة أسقطت الطائرة المسيرة وهي من طراز "إم.كيو-9" قبالة سواحل اليمن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية "إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية نحو أهداف عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية وجنوب الأراضي المحتلة"، مؤكدين أن العملية حققت أهدافها.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات على مواقع وأهداف إسرائيلية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة بشكل مستمر منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وتستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدًا بينهم 4412 طفلًا و2918 امرأة و667 مسنًا و26905 مصابين"، حيث تشن إسرائيل حربًا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.